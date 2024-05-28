أول تعليق من عمرو عبدالعزيز بعد خضوعه لعملية جراحية: «عدت على خير»

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز عبر «ستوري» حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية.

عمرو عبد العزيز من داخل المستشفى

ونشر عمرو عبد العزيز صورة له من داخل المستشفى، بعد خروجه من العملية الجراحية، معلقًا: «الحمدلله عدت على خير».

وكان قد أعلن عمرو قبل دخوله غرفة العمليات بدقائق قليلة، خضوعه لعملية جراحية دون الكشف عن أي تفاصيل، واكتفى بالقول: «داخل أعمل عملية صغيرة كده.. دعواتكم بالشفاء بقى».

تعرض عمرو عبدالعزيز لأزمة قلبية

وفي يناير الماضي، أعلن عمرو عبدالعزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إصابته بأزمة قلبية، ونشر في ذلك الوقت صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها: «بجد أصعب 48 ساعة عدت عليا في عناية القلب، بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس».