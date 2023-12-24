عمرو عبدالعزيز: رسوبي في مادة «المسرح» كان حافزا لتفوقي طوال سنوات الدراسة

قال الفنان عمرو عبدالعزيز، إنَّه رسب في مادة «المسرح» في عامه الدراسي الأول لينجح في تحويل هذه العقبة إلى تحد له جعله يجتاز جميع سنوات الدراسة بتفوق ويتخرج الأول على دفعته، ويحصل على بكالوريوس علوم اجتماعية، قسم مسرح شعبة تمثيل وإخراج، وفي السنة الدراسية الرابعة عمل كمساعد بالمعهد لأحد الأساتذة.

بدأ مشواره الفني بأداء مشهدين في أحد الأعمال الدرامية

وأضاف «عبدالعزيز»، في حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»، أنَّه بدأ مشواره الفني بأداء مشهدين في أحد الأعمال الدرامية، وبالتدريج بدأ مرحلة الانتشار، ليشارك في حملات دعاية وإعلانات للمنتجات، كانت السبب في بداية شهرته: «محدش كان يعرف اسمي وبسبب الإعلانات بدأ وجهي يبقى مألوف لدى المشاهدين، ولما أمشي في الشارع الناس تشاور عليا».

وتابع الفنان عمرو عبدالعزيز، «كانت الناس بتوقفني في الشارع وتسألني، احنا شوفناك فين بعد فيلم حمادة يلعب»، قائلاً عن دوره في مسلسل «في كل بيت حكاية»: «كان محطة هامة في مشواري الفني ومثل لي علامة فارقة وبصمة».

واستطرد: «النكد بيجي من الرجل أو الست، وكل منهما شريك حياة للآخر في شراكة الزوجية، وبالتالي فالنكد مش من طرف دون الآخر، وإذا بحثنا عن الأسباب الحقيقية للنكد يمكن حصر مجموعة رئيسية منها، مثل ضغوطات الحياة والتزامات الزوجة بمهام تربية الأولاد وتعليمهم وخلافه».