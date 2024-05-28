«معلومات الوزراء»: توقعات الاقتصاد العالمي تتجه نحو الإيجابية في 2024

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا جديدًا صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يتضمن تقييمًا للوضع الاقتصادي العالمي.

وأضاف المركز، أن هناك دلائل تشير إلى أن التوقعات العالمية بدأت تشرق، ولا يزال النشاط أكثر مرونة مما كان متوقعًا، على الرغم من التباين الكبير بين الاقتصادات، مع توقعات بأن يظل النمو العالمي دون تغيير في 2024.

- التوقعات العالمية بدأت تتحسن رغم أن النمو لا يزال متواضعًا.

- بدأت الدخول الحقيقية في الارتفاع مع اعتدال التضخم.

- التضخم ينخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.

- تحول نمو التجارة إلى الاتجاه الإيجابي.

- معدلات البطالة ما زالت عند مستويات منخفضة.

- بدأت اختلالات العرض والطلب في أسواق العمل تنحسر.