«الصحة» تبحث تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال مع الجانب الفرنسي

عقدت قيادات وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع فريديريك فاليتو الوزير المنتدب المسؤول عن الصحة والوقاية في فرنسا، والوفد المرافق له، على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ77 لمنظمة الصحة العالمية في مدينة چنيڤ السويسرية.

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا، فيما يتعلق بالتدريب والبحوث، وعلاج الأمراض غير السارية والسارية، ومجالات الصحة العامة.

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الاجتماع ناقش تعزيز التعاون بين مصر والجانب الفرنسي ممثلا في شركة «سانوفي» لدعم سلسلة الإمداد فيما يخص اللقاحات والأمصال.

التعاون في القضية الفلسطينية

وأضاف «عبدالغفار» أنّ محاور الاجتماع تضمنت تبادل الآراء ومناقشة المقترحات بشأن تعزيز أوجه التعاون فيما يخص القضية الفلسطينية، وتقديم مختلف أشكال الدعم الصحي للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف غير الإنسانية التي يمر بها أهالي قطاع غزة.

وقال «عبدالغفار» إنّ الوزارة وجّهت الدعوة إلى فريديريك فاليتو الوزير المنتدب المسؤول عن الصحة والوقاية في فرنسا، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ضم الوفد الفرنسي، جيروم بونافونت، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، وآن كلير أمبرو، سفيرة الصحة العامة العالمية، ومزالي، المستشار الدبلوماسي للوزير، وسان دوني، رئيس الشؤون الدولية، بوزارة الصحة، وليون، بقسم الشؤون الدولية.