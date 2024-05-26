وزير الصحة العراقي: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في بناء المستشفيات

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع وزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب بـ«جنيف».

الدورة العادية الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب بـ«جنيف»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى بحث فرص تصدير الدواء المصري إلى العراق، وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية العراقية في مصر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية العراقية، خاصة في مجال زراعة الأعضاء، وجراحة الأوعية الدموية، مع بحث البدء في برنامج زمالة مشترك للأطباء، على أن تكون بدايته من مصر.

كما تضمن الاجتماع بحث الإشراف المتبادل على الرسائل العلمية، وتنظيم زيارات من الفرق الطبية العراقية إلى مصر، للاستفادة بالخبرات المصرية في مجال مبادرات الصحة العامة، علاوة على التعاون في تشخيص وعلاج المرضى العراقيين «عن بُعد».

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

وأشار إلى أنه جرى دعوة وزير الصحة العراقي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاستفادة من الخبرات المصرية

وأعرب الدكتور صالح مهدي الحسناوي، عن رغبته في الاستفادة بالخبرات المصرية في بناء وتأهيل المستشفيات العراقية، وعلاج المرضى العراقيين في المستشفيات المصرية، كما عبر عن رغبته في التعاون مع وزارة الصحة المصرية بمجال مكافحة الإدمان، وتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.