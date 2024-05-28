«الأرصاد»: تسجيل أعلى درجات الحرارة خلال العام في فصل الربيع

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت خلال الأسبوع الماضي لموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة، أثرت على معظم محافظات الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال لقاء خاص من داخل هيئة الأرصاد مع نورهان خفاجي، مراسل برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن يومي الجمعة والسبت كان هناك حالة من الانخفاض في درجات الحرارة بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي صحراوي في الصحراء الغربية.

عودة ارتفاع درجات الحرارة بالأمس

وقالت إن المنخفض أدى لارتفاع درجات الحرارة بالأمس، وسوف تستمر هذه الأجواء خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الجنوبية، مؤكدة أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لا يكون في ساعات الليل لأن هناك نشاط رياح يلطف الأجواء بشكل كبير خلال ساعات المساء والليل.

الأجواء ستكون ربيعية

وأوضحت أن الأجواء ستكون ربيعية في الأيام المقبلة لا سيما في المحافظات الشمالية وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة بين 32 و33 درجة، وتكون أجواء الليل معتدلة ولطيفة.

ولفتت إلى أنه من الطبيعي في النصف الثاني من الربيع رؤية موجات حارة مثل ما كانت الأسبوع الماضي، والأجواء تكون أقرب للصيف في النصف الثاني من الربيع، مؤكدة أن أعلى درجة حرارة طوال العام يتم تسجيلها في فصل الربيع وليس الصيف.