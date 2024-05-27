«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة والمحافظات خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سكان محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء ووصولا إلى محافظات شمال الصعيد، من ظاهرة مناخية تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة وتستمر لمدة أسبوع.

ظاهرة مناخية تضرب القاهرة والمحافظات وتستمر 6 أيام

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنَّ تلك المدن والمحافظات على موعد مع نشاط للرياح الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية أحيانًا، وذلك خلال الساعات المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بسرعات مختلفة بين محافظة وأخرى، كما أنّها ستكون مثيرة للرمال والأتربة وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا على بعض المدن ذات الظهير الصحراوي والطرق الزراعية والصحراوية والسريعة.

سرعات الرياح اليوم

- سرعة الرياح على القاهرة وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، بين 30 لـ32 كيلومترا في الساعة.

- الرياح علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة.

- السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري 32 كيلومترا في الساعة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر جنوبية غربيه بسرعة 28 كيلومترا في الساعة.

- شمال ووسط الصعيد، بسرعة 32 كيلومترا في الساعة.