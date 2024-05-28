«الأرصاد»: ظاهرة جوية تحجب أشعة الشمس وتقلل الإحساس بالحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض محافظات شمال الدلتا ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظة القاهرة الكبرى، لظاهرة جوية تؤثر على حالة الطقس اليوم.

غطاء سحابي في حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد في تقرير تفصيلي عنها، إلى وجود غطاء سحابي في حالة الطقس اليوم، يؤثر على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، يضم سحبا منخفضة لكنها غير ممطرة، ويحجب أشعة الشمس نسبيًا، ليسود طقس غائم جزئيا معظم ساعات النهار، ويقلل الإحساس بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 33 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 32 الصغرى 22.

بنها: العظمى 31 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 30 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 32 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 32 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 31 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 33 الصغرى 22.

السويس: العظمى 33 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 26 الصغرى 18.

مطروح: العظمى 25 الصغرى 19.

العلمين: العظمى 24 الصغرى 18.

بور سعيد : العظمى 27 الصغرى 18.