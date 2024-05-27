«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. انخفاض الحرارة 5 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة التي تؤثر على جميع أنحاء البلاد في تلك الآونة، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة على محافظات الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وسيناء وصولًا إلى محافظات شمال وجنوب الصعيد.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأشارت في تقرير صادر عنها، إلى أنّ غدًا الثلاثاء سيكون موعد انكسار الموجة الحارة، على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، بسبب امتداد كتل هوائية معتدلة آتية من جنوب أوروبا على مسطح البحر المتوسط، تعمل على انخفاض درجات الحرارة بين 3 و4 درجات وتستمر لمدة 48 ساعة فقط، وتعود الحرارة للارتفاع مرة أخرى مع نهاية الأسبوع بسبب عودة الكتل الصحراوية الجنوبية الحارة.

نشاط الرياح الحارة

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ الموجة الحارة مستمرة على محافظات وسط وجنوب الصعيد حتى مطلع الأسبوع المقبل وتترواح بين 39 و45 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية التي تزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة.