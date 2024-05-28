بشرى لمحبي الأجواء الباردة.. «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأوضحت «الأرصاد» أنه يسود اليوم طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس ليلاً يكون معتدلاً على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت «الأرصاد» الجوية فرص تساقط أمطار خفيفة، مشيرة إلى أنها قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28-5-2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم اليوم الثلاثاء 28-5-2024، كما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة.. العظمى 32 والصغرى 21.

العاصمة الإدارية.. العظمى 33 والصغرى 21.

6 أكتوبر.. العظمى 32 والصغرى 20.

بنها.. العظمى 31 والصغرى 20.

دمنهور.. العظمى 30 والصغرى 20.

وادي النطرون.. العظمى 32 والصغرى 20.

الزقازيق.. العظمى 32 والصغرى 21.

شبين الكوم.. العظمى 31 والصغرى 20.

طنطا.. العظمى 31 والصغرى 20.

دمياط.. العظمى 28 والصغرى 20.

بورسعيد.. العظمى 28 والصغرى 18.

الإسماعيلية.. العظمى 33 والصغرى 20.

السويس.. العظمى 33 والصغرى 21.

العريش.. العظمى 27 والصغرى 20.

طابا.. العظمى 32 والصغرى 23.

شرم الشيخ.. العظمى 38 والصغرى 26.

كاترين.. العظمى 28 والصغرى 13.

الطور.. العظمى 36 والصغرى 24.

الإسكندرية.. العظمى 26 والصغرى 19.

مطروح.. العظمى 24 والصغرى 18.

العلمين.. العظمى 25 والصغرى 19.

الغردقة.. العظمى 39 والصغرى 27.

مرسى علم.. العظمى 40 والصغرى 28.

حلايب.. العظمى 35 والصغرى 29.

شلاتين.. العظمى 40 والصغرى 28.

الفيوم.. العظمى 33 والصغرى 23.

بني سويف.. العظمى 34 والصغرى 23.

المنيا.. العظمى 34 والصغرى 22.

أسيوط.. العظمى 36 والصغرى 23.

سوهاج.. العظمى 38 والصغرى 25.

قنا.. العظمى 41 والصغرى 26.

الأقصر.. العظمى 42 والصغرى 27.

أسوان.. العظمى 43 والصغرى 27.

الوادي الجديد.. العظمى 39 والصغرى 26.

أبو سمبل.. العظمى 43 والصغرى 28.