«حياة كريمة» تطلق مبادرة «تقدر في 10 أيام» لدعم طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

تطلق مؤسسة حياة كريمة مبادرة «تقدر في 10 أيام» لدعم طلاب الثانوية في محافظة كفر الشيخ، غداً الأربعاء الموافق 29 مايو، وحتى يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، يجري من خلالها تقديم المراجعات النهائية للشهادة الثانوية العامة، في جميع المواد الدراسية.

أماكن مبادرة «تقدر في 10 أيام» بمحافظة كفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته مؤسسة حياة كريمة فإنّ أماكن مبادرة «تقدر في 10 أيام» بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- مركز كفر الشيخ: قصر ثقافة كفر الشيخ.

- مركز دسوق: مدرسة الدكتور أحمد زويل.

- مركز فوه: مدرسة فوه الثانوية المشتركة.

- مركز مطوبس: قاعة مسايا ستار.

- مركز الرياض: مركز شباب مدينة الرياض.

- مركز الحامول: قاعة نقابة المُعلمين بالحامول.

- مركز سيدي سالم: قاعة مجلس مدينة سيدي سالم.

- مركز بيلا: مدرسة بيلا الثانوية بنات.

- مركز قلين: مدرسة الشهيد السيد علوان للطالبات - مدرسة الشهيد أحمد صالح مالط للطلاب.

- مركز البرلس: مدرسة برج البرلس الثانوية.

توفير مراجعات نهائية كاملة لكل المواد

وتشمل مبادرة «تقدر في 10 أيام» مراجعات أكاديمية شاملة، والتي توفر مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، بالإضافة إلى فيديوهات تعليمية، ومسابقات وجوائز، وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، في ظل اهتمام مؤسسة حياة كريمة برفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.