محافظ بورسعيد: تنمية «حي الضواحي 4» بـ10.6 مليون جنيه

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بمقر المحافظة أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد؛ لبحث سبل التعاون بين الجهاز والمحافظة والتعرف على الاحتياجات الضرورية للنهوض بالمشروعات الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية، خاصة وأن المحافظة تتمتع بوجود عدد متنوع من المشروعات المؤهلة للتصدير للخارج.

تلبية الاحتياجات التنموية للمناطق الأكثر احتياجا

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من المجمعات الصناعية الجديدة؛ لبدء مشروعاتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والمنتجات الغذائية والملابس والتي تتمتع بميزة تنافسية وقدرة على التصدير.

وأضاف أن الجهاز ضخ منذ يوليو 2014 حوالي نصف مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة، تم من خلالها تمويل 14.3 ألف مشروع صغير ومتناهي أتاحت 24.5 ألف فرصة عمل، موضحا أن تنمية الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا في المحافظة من أهم محاور التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة.

توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين

وفي إطار الزيارة وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقد مشروع تطوير حي الضواحي (4) بالمحافظة بقيمة 10.6 ملايين جنيه والذي تم تمويله بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي بهدف تحسين حي الضواحي وتطوير الخدمات الأساسية بالمنطقة وتهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات والأعمال الصغيرة وبالتالي توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين.

وأوضح رحمي أن المشروع يهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقتي المروة والإسراء ورفع المستوى البيئي والصحي بالمنطقة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 8 آلاف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة خلال فترة تنفيذه ويستفيد منه نحو 20 ألف مواطن بالمنطقة.

كما ناقش رحمي مع المحافظ كيفية العمل على التوسع في تقديم خدمات الجهاز للمشروعات الصناعية ببورسعيد، وتم الاتفاق على أن يتولى الجهاز تقديم الدعم اللازم للمشروعات الجاري تنفيذها في المجمع الصناعي رقم 3/7 بجنوب بورسعيد، وأن يقوم الجهاز بدراسة كل مشروع على حدى لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم بما يضمن استمرار هذه المشروعات ونجاحها وزيادة مقوماتها التصديرية.