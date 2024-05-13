كيف تواجه العاصفة الترابية؟.. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

اضطرابات جوية شديدة تتعرض لها البلاد، أدت إلى حالة عدم استقرار في الطقس ما بين ارتفاع في درجات الحرارة من ناحية وانخفاضها من ناحية أخرى، يصاحبها نشاط رياح ورمال مثيرة للأتربة، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، مٌتوقعة استمرار حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، امتدادًا لنشاطها منذ عدة أيام على عدد من المحافظات، ما أثار حالة من القلق لدى سكان بعض المناطق وطرح تساؤلا حول كيفية التعامل مع هذه العواصف الترابية؟.

قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن البلاد تتعرض إلى نشاط نسبي للرياح على العديد من المناطق على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، منها جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة الخفيفة.

حالة الطقس

وتابع «القياتي» أن الأجواء تكون مستقرة تماما حتى نهاية الأسبوع، حيث درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية أو أقل من المعدلات على بعض مناطق الجمهورية، إذ تكون درجات الحرارة خلال ساعات الليل منخفضة نسبيا مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة مع وجود نشاط نسبي للرياح، مشيرا إلى أن من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

التعامل مع العواصف الترابية

وقدم محمود القياتي عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع العواصف الترابية المثيرة للرمال منها توخي الحذر التام أثناء الخروج من المنزل خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي، وارتداء الكمامات، ويجب متابعة النشرات الجوية والتحذيرات، وتجنب ارتداء الملابس الصيفية خلال ساعات الليل.

وعلى الجانب الآخر، قدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة نصائح للتعامل مع العواصف الترابية، خاصة مرضى الجيوب الأنفية التي جاءت منها البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، شرب كمية وفيرة من السوائل وأيضا تجنب التعرض للهواء الساخن، فضلا عن استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم.