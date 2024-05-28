أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في مصر مع بداية التعاملات الصباحية حالة من الاستقرار النسبي، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر شيوعاً وانتشاراً في مختلف محلات الصاغة، الذي يتابع أسعاره على مدار اليوم قطاع كبير من المواطنين.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 3583 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 3135 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 2687 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 2090 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 25 ألفا و80 جنيهاً، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.