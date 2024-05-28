«عشان تضمن حقك».. اعرف ما تحتويه الفاتورة قبل شراء الذهب

ذكر معتز مجدي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن الحصول على فاتورة عند شراء الذهب من الأمور الأساسية لضمان حق المشتري، موضحًا أنه يجب توافر بها بعض البيانات.

وقال عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن»، إن من المهم جدًا توافر داخل فاتورة الذهب تاريخ الشراء ورقم الفاتورة في حال كان هناك رقم تعريفي لها، ويجب أن تشمل اسم البائع وكذلك عنوانه ومعلومات لإمكانية التواصل معه.

نصائح عند شراء الذهب

وأضاف مجدي أن من البيانات المهمة لفاتورة الذهب أن تكون تضمن اسم المشتري، وسعر جرام الذهب اليومي في وقت الشراء وتحديد الوزن أيضًا والعيار سواء 21 أو 24 أو 18 أو 14 سواء مشغولات أو سبيكة أو جنيه.

بيانات هامة لفاتورة الذهب

وتابع عضو شعبة الذهب أن أيضًا من المهم أن تضمن قيمة المبلغ التي تم الشراء به الذهب مع مصاريف المصنعية والضريبة والدمغة، وكذلك إذ كان هناك علامة تجارية للذهب أو شهادة معترف بها.

واستكمل مجدي حديثه قائلا إن يجب ختم الفاتورة باسم المكان أو البائع وكذلك توقيع من البائع على الفاتورة.