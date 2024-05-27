الذهب يقترب من أدنى مستوياته عالميا في أسبوعين.. تكهنات خفض الفائدة السبب

استقر الذهب عند مستوى 2340 دولارًا للأوقية اليوم، ليحوم قرب أدنى مستوياته في أسبوعين، وسط تراجع التكهنات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت سلسلة من التقارير الاقتصادية الأسبوع الماضي، أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة يتسارع، وأن سوق العمل لا تزال مرنًة، وأشارت توقعات المستثمرين إلى تزايد الشكوك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام، إذ تقدر الأسواق الآن فرصة بنسبة 62% لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر المقبل، وفقًا لأداة «FedWatch» من «CME».

سعر الذهب عالميا

في هذه الأثناء، سينصب الاهتمام على بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، خاصة بعد أن كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو الجاري، عن مخاوف مستمرة بشأن التضخم الثابت والميل المحتمل بين العديد من المسؤولين لرفع أسعار الفائدة إذا استمر نمو الأسعار.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024.

توقعات سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب 291.93 دولار للأوقية، أو 14.15% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق «CFD» الذي يتتبع السوق القياسية لهذه السلعة.

ومن المتوقع تداول الذهب عند 2410.02 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع من العام، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يجري تداوله عند 2483.74 خلال 12 شهرًا.