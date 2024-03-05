أنس بوخش: الاحترام المتبادل بين المنفصلين يضمن بيئة إيجابية للأطفال

شدد الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، على أهمية إظهار الاحترام المتبادل بين المنفصلين بالطلاق أمام أطفالهم، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على حياتهم فيما بعد.

الدروس التي يجب أن يحرص عليها المنفصلون

قال «بوخش»، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر قناة dmc، إن أهم الدروس التي يجب أن يحرص عليها المنفصلون بالطلاق هي إظهار الاحترام المتبادل، وتجنب الصراعات أمام أطفالهم.

وأوضح أنه تزوج في سن الـ 24، وكان وقتها شخصًا مختلفًا، وبعد 9 سنوات انفصل عن زوجته، مؤكدًا أنهما حرصا على إظهار الاحترام أمام ولديهما ماجد وخالد، وأنهما بذلا قصارى جهدهما لتربيتهما في بيئة إيجابية.

تربية الأطفال في بيئة مليئة بالحب والاحترام

وأضاف «بوخش» أنه ضد بقاء الأزواج في زواجهم فقط من أجل خاطر الأولاد، مؤكدًا أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأن الأطفال سيشعرون بالتعاسة في النهاية.

وأشار إلى أهمية تربية الأطفال في بيئة مليئة بالحب والاحترام، حتى لو لم يكونوا يعيشون مع والديهم معًا.