200 حلقة من «AB Talks».. أنس بوخش يكشف أسرار برنامجه الناجح

أكد الإعلامي أنس بوخش، أن الوقت هو أغلى عملة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب استغلاله بحكمة وتقدير.

إدارة الوقت

وأوضح «بوخش»، خلال لقاءه ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة «DMC» أنه يهتم دائمًا بإدارة وقته في كل لحظة، ومتى يقول نعم أو لا، فضلاً عن تقدير الأشياء التي تستحق حياته.

وأضاف أن سر نجاحه في تحقيق الأشياء التي يريدها، هو تقسيم وقته بشكل دقيق.

مواهب بلا حدود

وعن تعدد مواهبه، أكد بوخش أنه لا يحب أن يكون محصورًا في صندوق واحد، فهو يملك العديد من المواهب التي يحب استغلالها دائمًا، مثل رياضة كرة القدم التي توقف عنها بسبب إصابات عدة تعرض لها في الآونة الماضية، وصالون الحلاقة الذي افتتحه، والتأثير على السوشيال ميديا.

وكشف بوخش أنه أنتج حوالي 200 حلقة خلال تقديمه برنامجه «AB Talks»، ولكنه لا يستطيع أن يحدد أي منها الأشهر والأكثر تأثيرًا بالنسبة للجمهور، ولكنه اختار أهم حلقة بالنسبة له، وهي أول حلقاته التليفزيونية مع والدته.

سر نجاح «AB Talks»

وأشار إلى أن هناك العديد من النجوم والمشاهير الذين استضافهم كانوا يملكون الشجاعة الشديدة للحديث عن أسرار شخصية للغاية.

وخلال اللقاء، تحدث بوخش عن العديد من المواضيع الأخرى، مثل طفولته، وعلاقته بعائلته، وخططه للمستقبل.

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