أنس بوخش: انفصال والديّ لم يؤثر عليّ.. ووالدتي لم تُشعرنا بالعجز

كشف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عن تأثير انفصال والديه عليه، مؤكدًا أن ذلك لم يؤثر عليه بشكل سلبي، وذلك لحرص والدته على توفير بيئة إيجابية له ولأشقائه.

علاقته بوالدته

قال «بوخش»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة DMC، إن علاقته بوالده رسمية وتقوم على الاحترام والحب، بينما علاقته بوالدته أكثر قربًا وصداقة.

وأضاف أنه كان يدرس في أمريكا عندما انفصل والداه، وكان عمره 19 عامًا، وأن والدته لم تُشعرهم بأي نقص أو عجز، بل حرصت على توفير كل احتياجاتهم.

وأوضح أن والديه لم يتجادلا أمامهما أبدًا، وكانا دائمًا يتعاملان باحترام وتقدير