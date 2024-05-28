نصائح «الصحة» للحجاج لتفادي السقوط أثناء أداء المناسك

وجّهت وزارة الصحة والسكان، نصائح مهمة للمسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حفاظا على صحتهم وللوقاية من المضاعفات خلال أداء مناسك الحج.

نصائح وزارة الصحة للحج حال السقوط أثناء المناسك

أوضحت وزارة الصحة أنّ الزحام الشديد الذي يشهده موسم الحج كل عام، قد يتسبب في تعرض العديد من الحجاج خاصة فئة كبار السن للسقوط أثناء أداء المناسك، وبيّنت الوزارة عبر صفحتها على فيس بوك، طرق التصرف حال سقوط الحجاج أثناء أداء المناسك.

- كن هادئا قدر الإمكان حال السقوط.

- لا تنهض بسرعة إذا شعرت بالقوة الكافية للنهوض.

- احرص على تحريك يديك وركبتيك قبل النهوض مرة أخرى، ويفضل أن تجلس على قطعة أثاث ثابتة مثل «كرسي وكنبة».

- عندما تشعر بالاستعداد للنهوض، قم ببطء واجلس واسترح قليلا بين كل فترة وأخرى لمواصلة نشاطك.

- إذا شعرت بعدم القدرة على القيام اطلب المساعدة وتوجه إلى أقرب عيادة طبية.

أرقام البعثة الطبية المصرية في الأراضي المقدسة

- أرقام التواصل مع البعثة الطبية في مكة 966560669002، 966549712001.

- أرقام التواصل مع البعثة الطبية للحجاج في المدينة المنورة 966560380820.