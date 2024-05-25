مصر للطيران تبدأ جسرا جويا لنقل الحجاج المصريين الأربعاء المقبل

تبدأ شركة مصر للطيران فجر الأربعاء المقبل الموافق 29 مايو الجاري، في تسيير أولى رحلات الحج، ووفقا لمصدر بالشركة، فإن اليوم الأول سيشهد تسيير عدد من الرحلات لنقل بعض حجاج الجمعيات الأهلية، والقرعة بالمحافظات.

وأوضح المصدر أن الشركة ستبدأ في نقل حجاج السياحة بداية من يوم 2 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الشركة استعدت جيدًا لموسم الحج لهذا العام.

مصر للطيران تنقل جميع حجاج القرعة والجمعيات

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن مصر للطيران ستنقل الحجاج هذا العام عبر أحدث طائراتها ذات السعة المقعدية الكبيرة، موضحًا أن الشركة ستنقل بشكل حصري كافة حجاج الجمعيات الأهلية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وحج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية ، فيما ستنقل الشركة جزء من حجاج السياحة .

موعد رحلات عودة الحجاج المصريين

وأشار المصدر إلى أن آخر رحلات مصر للطيران لنقل المصريين إلى الأراضى المقدسة ستنطلق يوم 6 ذو الحجة الموافق 12 يونيو المقبل، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج المصريين بعد إنتهاء مناسك الحج من يوم 13 ذو الحجة 1445 هجريا الموافق 19 يونيو 2024 .