«الإحصاء»: وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 13.9 مليار دولار في 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 13.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022.

وأضاف الجهاز في بيان عنه، أنّ حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ 909 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال 2022، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال 2022.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال 2023

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 414 مليون دولار.

2. مصنوعات من أحجار وأسمنت بقيمة 116 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 78 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 31 مليون دولار.

5- نحاس ومصنوعاته بقيمة 27 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال 2023

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.3 مليار دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 1.2 مليار دولار.

3. ألياف نسيج صناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.

4. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 790 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 773 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.4 مليون نسمة في مايو 2024، بينما سجل عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة عن نفس الفترة، وبلغ عدد المصريين الموجودين في الصين طبقا لتقديرات البعثة 6600 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.