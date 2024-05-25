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خبير اقتصادي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالزراعة لزيادة الصادرات

كتب:

منى صلاح
09:44 ص | السبت 25 مايو 2024
الزراعة- أرشيفية

الزراعة- أرشيفية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنَّ قطاع الزراعة في مصر منذ القدم له باع طويل في التاريخ المصري، ولكنه لم يأخذ حقه عبر تسليط الضوء عليه حتى اندلعت أزمة كورونا وحدثت مشكلات سلاسل الإمداد ليظهر دوره الهام والإيجابي ليس في مصر فقط، بل والمنطقة ليلبي احتياجات المنطقة وترتفع معدلات الصادرات من الحاصلات الزراعية.

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الصادرات المصرية الزراعية شهدت طفرة كبيرة مؤخراً، ما تزامن مع اهتمام كبير من الدولة المصرية بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية، لافتاً إلى تبني خطة للنهوض بالقطاع منذ 10 سنوات.

وتابع: «الدولة تبذل جهود مستمرة لتحقيق التنمية الزراعية في المحافظات وطفرة غير مسبوقة نشهدها في هذا القطاع، ونستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المستدام».

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بقلم منى صلاح