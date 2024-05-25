رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ اقتصاد: حققنا طفرة في الصادرات الزراعية بالوصول إلى 160 سوقا جديدة

كتب:

منى صلاح
10:07 ص | السبت 25 مايو 2024
اهتمام غير مسبوق بالزراعة في عهد الرئيس السيسي

اهتمام غير مسبوق بالزراعة في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس ورئيس شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين، إن هناك اهتماما كبيرا بملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات، مشيراً إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقا حالياً بزيادة 93 سوقا جديدة خلال 10 سنوات وهي زيادة كبيرة نسبياً.

«أبو اليزيد»: الاهتمام بالزراعة يسهم في تحقيق طفرة بالصادرات

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجهود المستمرة من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها تصدير 7.5 مليون طن منتجات زراعية خلال 2023.

خطط لزيادة الرقعة الزراعية

وأكد أستاذ الزراعة، أن بين أبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإحداث طفرة في الزراعة والتصدير، هو دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وذلك بتحسين دورة الزراعة وإحكام الإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ووضع خطط طموحة لزيادة الرقعة الزراعية.

اقرأ المزيد:

«الزراعة»: إضافة أراضٍ جديدة للرقعة أسهمت في وفرة محصول القمح

«مناخ الزراعة»: اليوم بداية انكسار الموجة الحارة بسبب كتلة شمالية باردة

«الزراعة»: صادرات مصر من البطاطس بلغت 650 ألف طن خلال الموسم الحالي

وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار سبل دعم منظومة الأمن الغذائي
بقلم منى صلاح