مهرجان لوكارنو السينمائي يكرم المخرج كلود باراس في دورته الـ77

أعلن مهرجان لوكارنو السينمائي عن تكريم رسام الرسوم المتحركة السويسري كلود باراس، الذي رشح لجائزة الأوسكار عن فيلمه «Life as a Zucchini»، من خلال جائزة لوكارنو للأطفال التي تُمنح لشخصيات لها الفضل في غرس حب السينما في الأجيال الشابة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 77 من المهرجان المقامة في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس الجاري، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتشهد الدورة المقبلة من مهرجان لوكارنو السينمائي عرض أحدث أعماله بعنوان «Sauvages»، الذي يدور حول قتال إنسان الغاب لإنقاذ غابات بورنيو مع أصدقائه، ويأتي عرضه في لوكارنو بعد النجاح الذي حققه في مهرجان كان السينمائي الشهر الجاري، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في قاعة Piazza Grande التي تتسع لـ 8000 مقعد في المهرجان السويسري يوم 13 أغسطس بحضور المخرج.

المدير الفني لمهرجان لوكارنو عن كلود باراس: أحد أعظم صانعي الخيال الجماعي المعاصر

وقال جيونا نازارو المدير الفني للوكارنو في بيان: «كلود باراس هو أحد أعظم صانعي الخيال الجماعي المعاصر»، وأثنى «نازارو» على «باراس» لكونه «مؤيدًا للسينما المدنية والملتزمة التي عززت أعمالها سواء الطليعية أو الشعبية حوارًا خصبًا بين الأجيال، واضعة النقاط الرئيسية لعلاقتنا مع العالم والبيئة في المركز».

وينضم كلود باراس إلى قائمة الفائزين السابقين بجائزة لوكارنو كيدز، التي تم إنشاؤها في عام 2021، هم مخرج الرسوم المتحركة الياباني مامورو هوسودا، والمخرجة الهندية جيتانجالي راو، والمخرج الفرنسي لوك جاكيه.