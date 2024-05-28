فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تشارك في المهرجان الدولي للطبول الليلة

تقدم فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية فقراتها المميزة في التاسعة مساء اليوم بمسرح سور القاهرة الشمالي ضمن فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته 11، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام» بهدف تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب، وتأتي مشاركة الفرقة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

وتقدم الفرقة بقيادة المايسترو عزت بسيوني، باقة من الأغنيات التي تعتمد ألحانها على الإيقاع، بجانب تقديم فقرات عزف إيقاعي منفرد وجماعي لعازفي الفرقة.

وتعد فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية واحدة من الفرق المعتمدة بهيئة قصور الثقافة، تكونت عام 2019، وشاركت بعدد من المهرجانات العربية والدولية منها "مسرح بلا إنتاج، مهرجان القلعة الدولي، وآخرها مهرجان «فيفا فنزويلا» الدولي بكاراكاس، بجانب عروضها المحلية.

فعاليات مشاركة قصور الثقافة بالمهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، حيث دشنت الهيئة أول عروضها بحفل الافتتاح مع عروض فرقة الشرقية للفنون الشعبية، ويشهد الحفل الختامي عروضا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.