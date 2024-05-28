ضبط 19 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 19 ألفا و658 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 876 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 دراجة نارية مخالفة، و8552 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و15 مخالفة موقف عشوائي، و568 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و19 مخالفة شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.