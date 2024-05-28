«تموين قنا»: صوامع وشون المحافظة تستقبل 150 ألف طن قمح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا، استقبال كميات القمح من المزارعين والشركات في محافظات الصعيد في 4 صوامع معدنية و9 شون على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.

وقال القط لـ«الوطن»، إنّ صوامع وشون قنا استقبلت حتى اليوم أكثر من 150 ألف طن قمح من أجود أنواع القمح الموردة من قبل المزارعين والشركات العاملة جنوب الصعيد.

مشروع توشكى

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنّ موسم القمح هذا العام من أفضل المواسم بقنا، حيث تستقبل الصوامع المعدنية والشون يوميا كميات أقماح كبيرة، خاصة التي تأتي من مزارع توشكى عبر شاحنات ضخمة قادمة من أسوان، مسجلة معدل توريدات هي الأعلى، ليبين مدى نجاح المشروع الزراعي الذي يأتي بثماره على المصريين بفضل القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توريد القمح 2024

وكشف وكيل تموين قنا، عن أنّه ولأول مرة في تاريخ محافظة قنا، تضاعفت توريدات المزارعين بنسبة 100% في موسم توريد القمح لعام 2024 عن العام الماضي.