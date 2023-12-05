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«تموين قنا» تضخ كميات من السلع الغذائية في المنافذ.. اعرف الأسعار

كتب:

رجب آدم
12:30 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
أسعار الأرز

أسعار الأرز

واصلت مديرية التموين في محافظة قنا، ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة في فروع الشركة المصرية في مدينة قنا وباقي مدن المحافظة، من أرز وزيت ولحوم سودانية وبرازيلية، يتم طرحها يوميا أمام المواطنين.

أسعار الأرز والسكر في منافذ التموين 

وحصلت «الوطن» على أسعار السلع الغذائية المخفضة في فروع ومنافذ الشركة المصرية بأسعار تقل بنحو 40٪ عن الاسعار المعروضة في السوق، كالتالي:

- كيلو الأرز 20 جنيها.

- سعر كيلو السكر بـ27 جنيها.

- سعر زجاجة الزيت خليط 800 جرام 40 جنيها.

- سعر زجاجة زيت كيلو جرام عباد الشمس 56 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلية 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم السودانية 220 جنيها.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، إن جميع السلع الغذائية متوفرة في منافذ التموين ومنها الشركة المصرية، وهي كل السلع الغذائية الجافة واللحوم والألبان بأسعار مخفضة.

وتابع في تصريحات صحفية، إن مديرية التموين عن طريق الوحدات المحلية في محافظة ، وتحت إشراف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، تم طرح كميات كبيرة من السكر أكثر من 1300 طن بسعر 27 جنيها للكيلو، وغيرها من السلع.

واكد وكيل وزارة التموين، أن الارز متوفر بسعر 20 جنيها للكيلو ، وسعر والزيت بأسعار مخفضة، مؤكدا أنه يوميا ضخ كميات من تلك السلع.

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