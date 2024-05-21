«تموين قنا»: توريد 113 ألف طن قمح للصوامع وأماكن التجميع

قال حسن القط، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، إن عمليات استلام القمح في الصوامع والمطاحن والشون تجري بمعدلات كبيرة وسريعة، وذلك تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

الصوامع تستقبل 113 ألف طن قمح

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصوامع والشون والمطاحن استقبلت منذ انطلاق موسم توريد القمح 2024 في محافظة قنا 113 ألف طن قمح، بمعدلات أكبر من العام الماضي في نفس التوقيت، لافتًا إلى أن جميع اللجان المشكلة مازالت مستمرة في عمليات الاستلام من كل المزارعين في أنحاء المحافظة بشكل يومي حتى انتهاء موسم التوريد.

صومعة الترامسة تسع 60 ألف طن

وكشف «القط»، أن صومعة الترامسة المعدنية في مركز قنا، التي بها 12 خلية تخزينية بسعة 60 ألف طن، امتلأت بالكامل بالقمح المورد من المزارعين والشركات، مؤكدا أن باقي الصوامع وابشون والمطاحن مازالت تستقبل القمح، موضحًا أن التوريد بهذه المعدلات سيكون أعلى من العام الماضي.

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، أن هناك رضا من قبل المزارعين في عمليات التوريد، فضلا على حصولهم على قيمة ما وردوه من أقماح خلال 48 ساعة كحد أقصى.

وأكد «القط» أن محافظة قنا تمتلك 4 صوامع معدنية، و9 شون، بسعة تخزينية 232 ألف و805 طن قمح، وهي: صومعة الترامسة بمركز قنا بسعة 60 ألف طن، وصومعة المراشدة بسعة 60 ألف طن، وصومعة قوص المعدنية بسعة 40 ألف طن، وصومعة قنا المعدنية بسعة 30 ألف طن، وبنكر قوص بسعة 24 ألف طن وشونة قوص بسعة 5 آلاف طن، وشونة قنا الجديدة بسعة 5 آلاف طن وشونة صومعة المراشدة بسعة 4800 طن، وشونة فرشوط بسعة 1500 طن، وشونة القارة بسعة 750 طن، وشونة خزام بمركز قوص بسعة 750 طن، وشونة نجع حمادي بسعة 335 طن وشونة نقادة بسعة 335 طن، وشونة الجبل 1 بسعة 335 طن.