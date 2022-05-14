التموين: اكتمال السعة التخزينية لأول صومعة قمح بمنطقة توشكى (فيديو)

أكّد حسام العربي وكيل وزارة التموين في أسوان اكتمال السعة التخزينية لأول صومعة للتخزين القمح بمنطقة توشكى التي تصل سعتها التخزينية لـ30 ألف طن، موضحًا أن السعة التخزينية الإجمالية لصوامع القمح في محافظة أسوان تصل لـ168 ألف طن.

محافظة أسوان تضم أكبر صومعة لتخزين القمح في صعيد مصر

وقال وكيل وزارة التموين في أسوان خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، إنَّ محافظة أسوان تضم أكبر صومعة لتخزين القمح في صعيد مصر تصل سعتها التخزينية لـ60 ألف طن، مشددًا على أنَّ هناك تعليميات من القيادة السياسية بتذليل جميع العقبات أمام موردي القمح، وصرف المستحقات لهم في أسرع وقت ممكن.

حبة القمح المزروعة في أسوان هي الأفضل في مصر والشرق الأوسط

وواصل وكيل وزارة التموين في أسوان أنَّ حبة القمح المزروعة في أسوان هي الأفضل في مصر والشرق الأوسط، وتحمل قيمة غذائية وبروتين كبير، مشيرًا إلى أن هناك زيادة بالمحصول بنسبة 40% هذا العام عن العام الماضي من حجم القمح بمحافظة أسوان.

مصر تجاوزت حتى الآن توريد 1.3 مليون طن قمح

وشرح وكيل وزارة التموين في أسوان أن مصر تجاوزت حتى الآن توريد 1.3 مليون طن قمح، وقد تتجاوز توريد 5 ملايين طن في هذا الموسم، مبينًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر رفع سعر القمح وخصص حافزًا قدره 65 جنيهًا للأردب، إذ أنّ أسعار توريد محصول القمح عالميًا زادت وكان ذلك السبب في قرار الرئيس.