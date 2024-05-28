تحرير 136 محضرا خلال حملات تموينية وتفتيشية في مراكز المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على المعروض من السلع والمواد الغذائية ومتابعة مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقا للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قال المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنّه جرى تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن تحرير 136 محضرا، منها 89 لمخابز بلدية، وتنوعت المخالفات بين «نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تجميع وتصريف - عدم وجود سجلات ـ عدم وجود شهادة صحية – عدم وجود ميزان».

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وحررت مديرية التموين 47 محضرا تموينيا في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين «عدم إعلان عن أسعار ـ بيع أزيد من الأسعار المقررة ـ منتجات منتهية الصلاحية ـ سلع مجهولة المصدر ـ عدم وجود شهادات صحية -تجار تموينيين – ذبح خارج المجازر - بدون ترخيص».