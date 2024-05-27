«التموين» تبدأ توزيع السلع على منافذ البقالين وفق منظومة الصرف الجديدة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، من خلال 1500 مخزن جملة تابع لها، تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة بتوزيع السلع الخاصة بالشهر المقبل لمنافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، ضمن صرف الاستعاضة الأولى (حصة كل منفذ من السلع) لشهر يونيه 2024.

منظومة صرف السلع التموينية الجديدة

وتنفذ شركتا الجملة العامة والمصرية التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، منظومة صرف السلع التموينية الجديدة من خلال توزيع حصة السلع المقررة لمنافذ بقالي التموين في المحافظات التي بدأ تطبيق المنظومة الجديدة فيها، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إذ يتم يوم 27 من كل شهر مد منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي بالسلع التموينية، قبل بدء صرف المقررات والحصص الخاصة بأصحاب بطاقات التموين للشهر الجديد، وتنص منظومة صرف السلع الجديدة على التالي:

- صرف السلع إلكترونيا من خلال الربط بين منظومة الصرف ومنظومة مراقبة المخزون عبر سيستم إلكتروني يتحكم في كمية السلع المقرر صرفها للمنفذ.

- صرف الحصة التموينية المخصصة من قائمة السلع التموينية بواقع 4 أضعاف قيمة التأمين لمنفذ البقالي وبحد أقصى 8 مرات استعاضة (صرف سلع) فقط طوال الشهر.

- نسبة صرف الزيت من إجمالي مبلغ الاستعاضة 55%.

- نسبة صرف السكر من إجمالي مبلغ الاستعاضة 25%.

- نسبة صرف المكرونة من إجمالي مبلغ الاستعاضة 15%.

- صرف سلع أخرى من القائمة بنسبة 5%.

محافظات تطبيق منظومة التموين

وتطبق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، في 8 محافظات بدءا من شهر يونيو المقبل وهي «الإسكندرية - القليوبية - دمياط - المنوفية - قنا - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد»، فضلا عن أنه جرى تطبيقها بدءا من شهر مايو الجاري في محافظات «القاهرة - الغربية - بورسعيد - الشرقية - سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم».

حصة الفرد على بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين، ثبات حصة الفرد على بطاقة التموين، ليحصل كل فرد مقيد على البطاقة على زجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وكيس سكر واحد بحد أقصى 6 أكياس على البطاقة الواحدة.