ضبط متهم بإدارة صفحة على «فيسبوك» للنصب على المواطنين في الغربية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض خدمات على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات جامعية معتمدة على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها على محفظته الإلكترونية.

وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية)، وبحوزته (جهاز حاسب آلي يحوى صور ضوئية لشهادات جامعية وبطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد ورخص قيادة بأسماء مختلفة – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أن أحدهما خاص بالمحفظة الإلكترونية والثاني يحوى آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي).

وبمواجهة المتهم اعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للنصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية معتمده مقابل مبالغ مالية.