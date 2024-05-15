ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على فيسبوك للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات – وعدد من الكتب مجهولة المصدر - و3 أكلاشيه – وعدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة - ومجموعة من الاستمارات ودفاتر تحصيل النقدية – و2 جهاز حاسب آلي، وبفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).