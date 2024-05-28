«صحة المنيا»: خدمات طبية لـ105 آلاف مواطن في المستشفيات خلال 30 يوما

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ105 آلاف حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات خلال شهر، ضمن مجموعة قوافل طبية وعلاجية متنوعة نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بجميع التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تخصصات الخدمات الطبية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود المديرية خلال شهر لتقديم خدمات طبية وعلاجية لنحو 69 ألف حالة بالعيادات الخارجية، و36 ألفا بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مشيرا إلى إجراء 4442 عملية جراحية، وخدمات غسيل كلوى لـ1084 مريضا بإجمالي 12 ألفا و322 جلسة غسيل كلوي، وإجراء 291 حالة ولادة، وخدمات علاج طبيعي لـ813 مريضا بإجمالي 2781 جلسة علاج طبيعي.

تقديم خدمات أشعة عادية لـ12 ألف حالة

ولفت إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ12 ألفا و231 حالة وأشعة تلفزيونية لنحو 2690 حالة وأشعة مقطعية لـ719 حالة، وإجراء 28 ألفا و876 تحليلا لـ11 ألفا و373 حالة، ورسم قلب لـ2808 حالات و7 حالات مناظير، و302 إيكو، و106 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات العناية المركزة لـ799 مريضا بإجمالي 2905 يوم علاج وحضانات لـ489 طفلا بإجمالي 2674 يوم علاج.