أعلن الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، اكتمال النصاب القانوني لجلسة التصويت على جوائز الدولة 2024.

وبدأت الجلسة بالسلام الجمهوري بحضور وزير الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة، وقالت وزيرة الثقافة: «نجتمع لنكرم مبدعي مصر من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية».

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن هذا الاجتماع السبعين للمجلس يأتي تكريسا لأهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وكما هي العادة سينقسم الاجتماع إلى جلستين منفصلتين، في الأولى مناقشة جدول أعمال المجلس، وبعدها استراحة، ثم تبدأ الجلسة الثانية بحضور الأعضاء، للتصويت على جوائز الدولة، كما يعتمد المجلس الأسماء المقترحة للفائزين بجوائز الدولة التقديرية.