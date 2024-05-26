«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2024 الثلاثاء

يعقد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، اجتماعه السنوي الـ70 للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة «النيل - التقديرية - التفوق - التشجيعية»، والتي يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه الـ70 والذي سينعقد الثلاثاء المقبل في الثانية عشرة ظهرا بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

أولا: جائزة النيل

في مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وفي مجال الآداب، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وفي مجال العلوم الاجتماعية، وتضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، إضافة إلى جائزة النيل للمبدعين العرب وتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية

في مجال الفنون وتتضمن 3 جوائز، قيمة كل منها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، وفي مجال الآداب وتتضمن 3 جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وفي مجال العلوم الاجتماعية وتتضمن 4 جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

ثالثًا: جائزة الدولة للتفوق

وفي مجال الفنون تتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وفي مجال الآداب وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وفي مجال العلوم الاجتماعية وتتضمن 3 جوائز قيمة كل منها 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

رابعًا: جوائز الدولة التشجيعية

وتتضمن 32 جائزة قيمة كل جائزة منهم 50 ألف جنيه بواقع 8 جوائز في مجال الآداب، و8 جوائز في مجال الفنون، و8 جوائز في مجال العلوم الاجتماعية، و8 جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية.