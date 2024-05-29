«The Garfield Movie» يقترب من 100 مليون دولار خلال 4 أيام بالسينمات

نجح فيلم The Garfield Movie في تصدر قائمة الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، محققا إيرادات بلغت 7 ملايين دولار، ليزيح فيلم Furiosa: A Mad Max Saga إلى المركز الثاني، وبلغت إيرادات الفيلم على المستوى المحلي 31.1 مليون دولار، وذلك خلال 4 أيام في دور العرض السينمائي، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم The Garfield Movie عالميا لـ97.4 مليون دولار، بعد ما حقق الفيلم إيرادات خارجية قدرت بـ66.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 68% من إجمالي إيرادات الفيلم، وحقق الفيلم أعلى نسبة من الإيرادات في المكسيك محققا إيرادات بلغت 15.6 مليون دولار، بينما حقق في إسبانيا 4.5 مليون دولار.

تفاصيل فيلم The Garfield Movie

The Garfield Movie مستوحى من قصة جارفيلد الهزلية التي أنشأها جيم ديفيس، الفيلم من إخراج مارك ديندال وسيناريو لبول أ. كابلان، ومارك تورجوف، وديفيد رينولدز، وبطولة الفيلم كريس برات الذي يؤدي صوت شخصية «جارفيلد»، إلى جانب أصوات صامويل إل جاكسون، وهانا وادينجهام، وفينج رامز، ونيكولاس هولت، سيسيلي سترونج، هارفي جيلين، بريت جولدستين، بوين يانج، وسنوب دوج