«الأعلى للثقافة» يستعد للتصويت على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

عقد المجلس الأعلى للثقافة، اليوم، الاجتماع السبعين له، والذي ينعقد كل عام في هذا التوقيت ليشهد واحدًا من أهم الأحداث الثقافية في مصر وهو التصويت على جوائز الدولة، وذلك بحضور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تكريسًا لأهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للثقافة في دعم مجالات الثقافة والفنون والآداب في مصر.

جوائز الدولة

وقال هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة إنَّ الاجتماع ينقسم إلى جلستين منفصلتين، يتمّ في أولاها عرض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الذي تمّ توزيعه على الأعضاء الحاضرين، ثم تأتي الجلسة الثانية بحضور الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على جوائز الدولة بمستوياتها المختلفة، النيل، والتقديرية، والتفوق بمجالاتها الرئيسية الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وأكّد أنَّ تلك الجوائز تعد أعرق وأقدم الجوائز التي تُمنح للمثقفين والمبدعين والمفكرين على مستوى الوطن العربي، والتي تعكس ُتقديرًا لدورهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية والفكرية في مصر والعالم العربي.

ويصوت المجلس لاختيار الفائزين بالجوائز، في ضوء القوائم القصيرة التي استقرت عليها لجان الفحص للجوائز الثلاث، كما يتفضل المجلس باعتماد القوائم المقترحة لأسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية.