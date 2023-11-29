بينهم أدونيس وأبو سنة.. «كتاب مصر» يرشح 6 أسماء لنيل جوائز الدولة 2024

أعلن الدكتور علاء عبدالهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عن ترشيح عدد من الرموز الفكرية والأدبية والشعرية لنيل جوائز الدولة في المجالات الثقافية.

المرشحون لجوائز الدولة 2024

وقال «عبدالهادي»، في بيان صحفي، إنَّ النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر رشحت الشاعر الكبير أدونيس لنيل جائزة النيل العربية ويعد علي أحمد سعيد إسبر الشاعر السوري المشهور باسم أدونيس، أول أديب عربي يفوز بجائزة جوته، قدم الكثير من الأعمال المشهورة.

ترشيح الشاعر الكبير أدونيس لنيل جائزة النيل العربية

ويُعتبر من أهم شعراء هذا العصر، حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة وأهمها جائزة الإكليل الذهبي، بالإضافة إلى ترشيح النقاد الدائم لاسمه للحصول على جائزة نوبل للأدب.

وقد أثار ادونيس جدلًا كبيرًا بما يحمله من إبداع وبلاغة حيث تفوق على الأساليب التقليدية دون الابتعاد عن اللغة العربية الفصحى.

ترشيح الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة لجائزة النيل في الآداب

كما تم ترشيح الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة لجائزة النيل في الآداب، وولد الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة عام 1937 فى قرية «الودى» التابعة لمركز الصف بالجيزة، وتخرج في كلية الدراسات العربية عام 1964، وعُين محررًا في الهيئة العامة للاستعلامات، ثم مشرفًا على البرامج الإذاعية والنقدية بإذاعة القاهرة، وتدرج في وظائفه إلى أن صار مديرا لإذاعة البرنامج الثقافي، قبل الإحالة إلى المعاش.

من أعماله دواوين: «قلبي وغازلة الثوب الأزرق»، «حديقة الشتاء»، «الصراخ في الآبار القديمة»، «أجراس المساء»، «تأملات في المدن الحجرية»، «البحر موعدنا»، «مرايا النهار البعيدة»، «رماد الأسئلة الخضراء»، «رقصات نيلية»، «شجر الكلام»، «أغاني الماء»، فضلًا عن أعمال في المسرح الشعري، والدراسات النقدية.

حصل «أبو سنة» على عدة جوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية في الشعر، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1984، وجائزة كفافيس 1990، وجائزة الدولة للتفوق عام 2001.

ترشيح عواطف عبدالرحمن لنيل جائزة النيل في العلوم الاجتماعية

كما تمّ ترشيح الدكتورة عواطف عبدالرحمن لنيل جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، ولدت عواطف عبد الرحمن في أسيوط 1939وهي أستاذة ورئيس قسم الصحافة – كلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذة الصحافة الدولية ومناهج البحث، حصلت على ليسانس آداب قسم الصحافة – جامعة القاهرة 1960، وماجستير (الصحافة الأفريقية) معهد الدراسات الإفريقية 1968، ودكتوراه في الإعلام – جامعة القاهرة عام 1975، ومحررة بجريدة الأهرام 1960-1964، ومحررة بجريدة الأهرام الاقتصادي.

ترشيح الدكتور صابر عبدالدايم لنيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب

وقال الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبدالهادي إنَّه تمّ ترشيح الدكتور صابر عبدالدايم لنيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب وهو من مواليد محافظة الشرقية بمصر 1948محاصل على دكتوراه فب الأدب والنقد مع مرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر سنة 1981م، وكان عميدا لكلية اللغة العربية بالزقازيق، وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ومقرر لجنة فروع الاتحاد بالمحافظات، وعضو لجنة الشعر باتحاد الكتاب ورئيس فرع رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإبداع الأدبي والفني بمحافظة الشرقية سابقا عضو مجلس تحرير مجلة الثقافة الجديدة بمصر، ومستشار التحرير لمجلة أوراق ثقافية ومجلة أصوات معاصرة.

ترشيح حسن عماد مكاوي لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية

كما تمّ ترشيح الدكتور حسن عماد مكاوي لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، وهو عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا وقد فاز بالعديد من الجوائز أخرها اختياره عضوا في المجمع العلمي بمصر، ويعد من أكثر أساتذة الإعلام إنتاجا، ويدرس له أكثر من كتاب في كليات وأقسام الإعلام في الوطن العربي.

ترشيح هدى زكريا لجائزة التفوق في العلوم الاجتماعية

كما رشح اتحاد كتاب مصر لجائزة التفوق في العلوم الاجتماعية الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي وأول أستاذة مصرية تُدرس بجامعة ألفريد بولاية نيويورك وأول سيدة يتم اختيارها للتدريس في الكلية الحربية، بالإضافة إلى الأديب محمود فرحات لجائزة التفوق في الآداب، وهو يتميز بعطاء أدبي لافت، وإنتاج قصصي روائي متميز.