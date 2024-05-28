«تضامن كفر الشيخ» تنظم معرضا لتوزيع ملابس جديدة على الأولى بالرعاية مجانا

شاركت جمعية الأورمان، مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في قرى «القصابي، والغيتة، والحلاجين، والوكيلة، والبهنساوي»، وعزب «السلام، وعبد اللاه، وأبو بريكة، وخلف الله»، بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ.

معرض لتوزيع الملابس الجديدة للأولى بالرعاية مجانا

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، أنّ المديرية تسعى لإدخال البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، حيث جرى تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم، وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وشدد على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.