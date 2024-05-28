«حماة وطن»: قصف إسرائيل لمخيمات النازحين في رفح الفلسطينية جريمة إبادة جماعية

أكد محمد الزهار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بجرائم حرب ضد الفلسطينيين، مؤكّدًا أن ما يحدث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

المجزرة الإسرائيلية ضد مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية جريمة إبادة جماعة

وأوضح الزهار، أن تلك الجريمة الإسرائيلية تأتي بعد أيام من اعتراف 3 دول أوروبية وهم إسبانيا والنرويج وإيرلندا، بدولة فلسطين الذي يمثل ضربة كبرى لإسرائيل وأمريكا، خاصة أنه جاء متوافقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 والذي يقضي بضرورة إنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية، ومتوافقا مع قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 الذي دعا إلى ضرورة انسحاب قوات إسرائيل المحتلة من جميع الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو من العام ذاته.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية موقفها تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، خاصة أن مصر تؤكد دائما جهودها المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، فمصر كانت وما زالت عمادًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها لدعم القضية لتعكس مصر التزامها القوي بدعم الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر «الزهار»، من إمكانية حدوث فوضى عارمة في المنطقة والعالم، إذا لم يسارع المجتمع الدولي باتخاذ وقفة قوية ضد جرائم الاحتلال، ويتكاتف جميعا لوضع حد للمجازر التي يمارسها الاحتلال وقياداته ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المجرمين مرتكبي هذا الحادث ومن حرضهم، والعمل على الوصول لتهدئة دائمة ووقف تصعيد شامل في قطاع غزة يضمن وقف أي عدوان مستقبلي على الأشقاء الفلسطينيين.