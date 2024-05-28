موعد استطلاع هلال أول ذو الحجة 2024.. اللهم بلغنا يوم عرفة

يستعد المسلمون إلى استقبال أول ذو الحجة 2024، حيث تستطلع دار الإفتاء مع معهد الفلك والمساحة هلال الشهر، ثم يعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام نتيجة الاستطلاع وموعد وقفة عرفات وكذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أول ذو الحجة 2024

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال أول ذو الحجة 2024، بعد صلاة مغرب يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذو القعدة، الذي يوافق 6 من يونيو المقبل، حيث يتم الإعلان بعدها عن نتيجة استطلاع الهلال، وفقا لرؤية اللجان الشرعية على مستوى الجمهورية، وكذلك قرار المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية، باعتبارها بلد مناسك الحج.

العشر الأوائل من ذو الحجة 2024

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن العشر الأوائل من ذي الحجة يضاعف فيها الأعمال، ويستحب فيها الإكثار من العبادات والطاعات فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.