دار الإفتاء: نبي الله نوح سمى مصر «أم البلاد» و«غوث العباد»

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مدى صحة مقولة: «أرض مصر أرضٌ مباركة وهي أم البلاد».

مصر أم الدنيا

وأوضحت «الإفتاء» أن مصر سُمِّيت بـ«أم الدنيا»، أو «أم البلاد وغوث العباد»؛ فبهذا سماها نبي الله نوحٌ عليه السلام؛ وأخرج ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص: 27) عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أن نوحًا عليه السلام قال لابنه حينما أجاب دعوته: «اللهم إنه قد أجاب دعوتي؛ فبارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض المباركة، التي هي أم البلاد، وغوث العباد، التي نهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخِّر له ولولده الأرض وذلِّلها لهم، وقوِّهم عليها».

فضائل مصر المحروسة

وتابعات وهذا الأثر ذكره جماعة من العلماء في كتبهم، واحتجوا به على فضائل مصر، ومنهم: الحافظ الكندي في «فضائل مصر المحروسة»، والمؤرِّخ العلَّامة البكري في المسالك والممالك، والمؤرِّخ العلامة ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»، والحافظ السيوطي في «حسن المحاضرة»، والعلامة المقريزي في «المواعظ والاعتبار»، وغيرهم.