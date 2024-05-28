أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأغاني أداء صوتي حسن (فيديو)

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأغاني عبارة عن أداء صوتي حسن، لما خلق الله- سبحانه وتعالى- من نسب تأليفية وألحان معينة، وهي كلام يؤدى بأحسن الأداء، من حركة وسكون، وكلها أمور وجودية خلقها الله في الكون.

الشعر العربي

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «الأغاني قد تكون بآلات موسيقية وكلها أشياء خلقها الله في الكون، من مواد إذا اصطدمت ببعضها أصدرت صوتًا، وأيضًا الشعر العربي في الحقيقة غنائي».

وتابع: «وعلم العروض أخذه الخليل من أصوات الطبيعة المتزنة، ومن هنا جاء به الغناء بأحسن الكلام والأصوات ليؤدي دوره للمستمع».