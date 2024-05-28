محمد محسن عن سبب قلة ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي: سلاح ذو حدين

كشف الفنان محمد محسن سبب قلة ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

سبب قلة ظهور محمد محسن على السوشيال ميديا

وقال الفنان محمد محسن في المنشور «كل ما الوقت بيمر بشعر أني كنت صح لما أخذت قرار من فترة طويلة جداً أني أقلل من ظهوري على السوشيال ميديا، وأقلل من استخدامها وتواجدها في حياتي، الأحداث الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن الإنسان العاقل لا يمكن بأي حال من الأحوال تكون السوشيال ميديا هي مصدر معرفته الوحيد بالأخبار والأحداث العامة».

وأشار المطرب محمد محسن إلى أنه «لا يمكن أن تكون مواقع التواصل هي المصدر الوحيد لتعليمه وتطوره وتثقيفه، السوشيال ميديا سلاح جديد ذو حدين سهل جداً يجرحك بدون ما تشعر، وهو جزء لا يتجزأ من أسلحة الحروب اللي دايرة في الكوكب، السوشيال ميديا سلاح فتاك احذروه».