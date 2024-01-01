«الشرنوبي» يعلن تعاونه مع المنتج محمد محسن جابر

في مفاجأة مع أول يوم من العام الجديد، نشر محمد الشرنوبي، صورة، جديدة عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، شوق من خلالها جمهوره ومتابعيه، معلنا تعاونه الجديد مع المنتج محمد محسن جابر.

محمد الشرنوبي يتعاون مع محمد جابر

وأشار محمد الشرنوبي فى تعليقه، إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والأعمال الفنية المتميزة، التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الشرنوبي كان شارك مؤخرا في مسلسل إيجار قديم، الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين، من بينهم شريف منير وفيدرا وصلاح عبد الله وهشام إسماعيل وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.