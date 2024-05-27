أستاذ اقتصاد: ملايين المصريين بحاجة لدخول عالم الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة يمن الحماقي، إن هناك جهودا كبيرة لمجلس الوزراء لتشجيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية، موضحة أنه يوجد تنوع في الأنشطة والشركات التي تمت زيارتها.

تشجيع القطاع الخاص يساعد على زيادة الاستثمارات

وتابعت الحماقي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن تشجيع رئيس الوزراء للقطاع الخاص وزيارته للشركات العملاقة أمر مهم ويساهم في جذب استثمارات أخرى.

توفير حجم إنتاج ضخم وزيادة حجم العمالة

وواصلت أن الشركات الكبيرة التي يتم تفقدها قادرة على توفير حجم إنتاج ضخم وزيادة حجم العمالة، منوهة بدورها في تنمية القطاع الخاص، ولكن يجب أن يكون هناك توجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتعثرة لأنها تضيف طاقات إنتاجية في وقت قليل.

وأشارت إلى أن الشركات التكنولوجية منارة لإضاءة المنطقة لأنها حاضنة لكل التطورات التكنولوجية، مطالبة بضرورة زيادة عدد المتدربين.

وأكملت أن الذكاء الاصطناعي في حاجة لدخول الملايين من المصريين لمواكبة الثورة التكنولوجية، مؤكدة ضرورة أن تكون هناك متابعة لهذه المناطق والشركات التكنولوجية لضمان نجاح الاستمرار فيها ونجاحها.

ونوهت بأنه على الحكومة الاهتمام بالمشروعات المتعثرة بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

واختتمت أن وتيرة العمل في الحوار الوطني تحتاج إلى مواكبة التحديات التي تواجه مصر ولا تحتمل التأخير.