بيومي فؤاد يشارك في فيلم قراصنة الكاريبي مع عمر مصطفى متولي

يعيش الفنان بيومي فؤاد انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، إذ يشارك في تصوير عملين سينمائيين ومن المقرر أن يعرضا في دور العرض بمصر والوطن العربي.

بيومي فؤاد يتعاقد على بطولة فيلم قراصنة الكاريبي

وقال مصدر، لـ«الوطن»، إن الفنان بيومي فؤاد تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم قراصنة الكاريبي، بجانب عمر مصطفى متولي، وأنهت الشركة المنتجة في الوقت الحالي جميع تعاقدات أبطال العمل.

فيلم تاني تاني

ويعرض حاليا لبيومي فؤاد، في جميع دور العرض بمصر فيلم تاني تاني، الذي تدور أحداثه حول موظفة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع رجلين مختلفين منذ الصغر، وتدور بينهم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية عندما يبدأ كلاهما التنافس من أجل الزواج منها.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، بجانب بيومي فؤاد، أبرزهم أحمد أدم ، غادة عبدالرازق، ثراء جبيل، محمود حافظ، والفيلم من تأليف محمد نبوي، وإخراج شريف إسماعيل.